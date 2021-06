Gazzetta – Soriano e Sansone: gemelli diversi per un Bologna top

La prossima sarà l'ottava stagione che i due giocheranno insieme. Miha li adora

Entrambi sono nati in Germania nel 1991, e proprio lì hanno mosso i primi passi insieme nelle giovanili del Bayern Monaco. Roberto e Nicola si ritroveranno poi nel Villareal, prima di approdare sotto le Due Torri nel mercato del gennaio 2019. Il numero 21 è un fedelissimo di Mihajlovic, che lo ha allenato anche alla Samp, mentre Sansone è uno dei preferiti di Sinisa, visto il grande sacrificio quando gioca in fase difensiva. Martedì, per entrambi, inizierà un'ennesima stagione insieme: l'ottava, un traguardo certamente non banale.