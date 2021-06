Gazzetta – Soriano è la certezza

Il 21 rossoblù è il centro di gravità del Bologna di Mihajlovic

Il 21 rossoblù si appresta a cominciare la sua terza stagione sotto le Due Torri ed è uno dei punti fermi di questa squadra. E' il centro del Bologna sia a livello di gioco, tutto passa dai suoi piedi, ma anche in quanto a leadership. Viene da una stagione straordinaria dov'è stato il trascinatore dei rossoblù. Mihajlovic lo ha definito il miglior centrocampista italiano per i numeri fatti registrare in questa stagione che, però, non sono bastati per farlo andare all'Europeo. Il suo contratto scade nel 2023, ma l'idea di diventare una bandiera di questo club non gli dispiacerebbe.