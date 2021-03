Gazzetta – Soriano da 8 alla Baggio

Una stagione incredibile per Roberto Soriano che sta stupendo tutti, forse anche se stesso. A Napoli ha trovato il suo ottavo centro in questo campionato e pare molto avanti nelle gerarchie di Mancini per l’Europeo.

Secondo i dati Opta, Soriano è il primo centrocampista/trequartista a segnare almeno otto gol nelle prime ventisei giornate di Serie A del Bologna da Roberto Baggio nel 1997/98. Il regista avanzato di Mihajlovic ha preso poi parte a tredici gol in questo campionato (otto gol e cinque assist) e questo è il suo record in una singola stagione di Serie A. Dal mercato l’attaccante non è arrivato e così il fantasista si è preso l’incarico di essere lui il bomber rossoblù.

Fonte: Gazzetta