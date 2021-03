Gazzetta – Soriano alla Baggio, per Mihajlovic e per Mancini

Dopo il gol contro il Napoli, Roberto Soriano è diventato il primo centrocampista rossoblù ad aver segnato 8 gol in 26 giornate dalla stagione 1997-98, quando a riuscirsi fu un certo Roberto Baggio.

Il lavoro di Mihajlovic sul centrocampista italo-tedesco parte dai tempi della Sampdoria, ora Robby è diventato un “tuttocampista” di livello assoluto, e strizza l’occhio alla Nazionale di un altro Roberto, Mancini. Soriano la maglia azzurra l’ha già riconquistata, dopo 5 anni, giocando contro l’Estonia in amichevole l’11 novembre, ma ora cerca di entrare nell’elenco dei convocati per l’Europeo. Con otto gol e cinque assist, il numero 21 rossoblù ha preso parte a 13 gol del Bfc. Ora cerca la nona rete, contro la squadra, la Sampdoria, che lo ha lanciato, e di portare il suo Bologna a navigare in acque più tranquille.

Fonte-Gazzetta