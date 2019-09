Gazzetta – Skov Olsen pareva perso, Fenucci si prepara il nuovo Dall’Ara

Non si ferma mai il lavoro in casa Bologna. Oggi infatti doppia seduta in campo per i giocatori, mentre Fenucci sarà in Sovrintendenza a presentare il progetto definitivo del nuovo stadio. Saranno presentati tutte le nuove variazioni nel progetto: la copertura più leggera e la presenza di 30’000 posti a sedere. A seguire per l’Ad rossoblu ci saranno le riunioni con i Vigili del Fuoco fino al Coni. Queste le parole di Fenucci: “L’obiettivo di quest’anno? Essere competitivi come dal primo minuto in cui abbiamo tenuto Mihajlovic. Adesso inizia la Fase-2 per arrivare il più in alto possibile”.

Nel frattempo ieri a è-tv il direttore dell’area scouting Di Vaio ha raccontato un paio di retroscena sul mercato appena concluso, uno su Pulgar e un altro su Skov Olsen: “A Pulgar avevamo proposto un ritocco per restare. Skov Olsen andò a a incontrare il Real Sociedad, eravamo certi di averlo perso. Poi ci ha chiamati il suo procuratore: ha scelto voi. Lo voleva mezza Europa. Dominguez? Arriverà a Gennaio.