Gazzetta – Skov Olsen a due facce

Convincente in nazionale, in ombra con il Bologna

Un bottino totale di 6 reti in 14 presenze molto differente rispetto a quello che ha con la maglia rossoblù dove registra solo 3 segnature in 62 presenze, con il gol che manca dal marzo scorso. Il cambio di modulo adottato da Mihajlovic in questa stagione non ha favorito il suo rendimento: impiegato in alternativa di De Silvestri come quinto a destra, il danese non è riuscito a esprimere le sue qualità. Alla terza stagione in rossoblù non ha ancora convinto del tutto anche se Mihajlovic continuare a credere in lui.