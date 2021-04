Gazzetta – Skorupski oggi rientra in gruppo, in mediana provato Svanberg

Il portiere torna ad allenarsi con i compagni dopo il tampone negativo, mentre Sinisa prova la formazione anti-Roma

Dopo il tampone negativo, Lukasz Skorupski oggi dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni e, se fosse al 100%, anche tra i pali a Roma . In preparazione della sfida dell'Olimpico, ieri Sinisa Mihajlovic ha svolto la consueta partitella, mettendo in campo quella che potrebbe essere la squadra titolare.

De Silvestri ad oggi è favorito su Tomiyasu a destra, ma se starà meglio giocherà il giapponese. Al centro ci saranno i soliti Danilo e Soumaoro, con Dijks sull'out di sinistra. Sorpresa a centrocampo, con Svanberg provato titolare al fianco di Schouten, e Dominguez ad oggi in leggero svantaggio. In attacco, invece, ancora SkovOlsen titolare, con Barrow e Soriano ad affiancare il rientrante Palacio, che si riprende il centro dell'attacco. Nessuna evidenza di positività infine per Soriano dopo il recente focolaio azzurro: il trequartista si cambia sempre in uno spogliatoio a parte ma si allena con la squadra.