Gazzetta – Bologna-Fiorentina è anche Skorupski contro Dragowski

In Bologna-Fiorentina sfida tra i due portieri che si giocano anche la nazionale

Sarà un duello tra compagni di nazionale con Bartlomiej Dragowski. Rendimento abbastanza simile per i due e dopo il campionato, entrambi voleranno all'Europeo con la loro Polonia cercando di diventare il vice Szczesny. 25 le gare giocate dal rossoblù contro le 33 giocate dall'estremo difensore viola, che però ha subito 52 reti, 14 in più del connazionale. Media gol presi simile: 1,52 contro 1,57. Poi il futuro: Dragowski è sul mercato, mentre Skorupski è sempre più radicato sotto le Due Torri. Pronto il rinnovo per lui, dopo una stagione in cui Lukasz ha dimostrato una grande continuità di rendimento.