Gazzetta – Sinisa urla, Joey “soffre”: e oggi aprono al futuro

Mihajlovic dai palchi-vip scuote tutti, pure l'arbitro. Saputo: "Che sofferenza"

"Si soffre sempre durante la partita", le sue uniche parole rilasciate ai giornalisti. Da oggi, il patron rossoblù si concentrerà sul futuro del club, in primis sciogliendo il nodo riguardante l'allenatore. Quel Sinisa Mihajlovic che ieri, nonostante la tribuna forzata causa squalifica, non ha fatto mancare urlacci ai suoi e proteste all'arbitro: il solito Sinisa di sempre. Mercoledì sarà la volta del Torino. Mihajlovic sarà in panchina e Saputo in tribuna, che si vivrà tre giorni di full-immersion bolognese in cui avrà un bel po' da fare: dal progetto stadio al futuro del tecnico serbo.