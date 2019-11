Gazzetta – Sinisa torna, striglia la squadra e poi suona la carica

Il condottiero è tornato e dopo mezz’ora in cui ha mostrato tutta la propria rabbia e delusione, ha guidato l’allenamento. Ha fatto il Sinisa Mihajlovic cercando di ritrovare la normalità del proprio lavoro. Il tecnico vuole rivedere la squadra che la scorsa primavera ha messo a ferro e fuoco le difese avversarie.

La giornata di Mihajlovic è iniziata con dei controlli al Sant’Orsola: tutto nella norma, si può procedere. Una routine che si ripeterà prima di seguire gli allenamenti in prima persona o di scendere in panchina la domenica. Da valutare ancora la sua presenza contro il Napoli, più probabile rivederlo al Dall’Ara contro il Milan.

L’allenamento si è tenuto a porte aperte, con il serbo a guidare la truppa. Non riesce ancora a guidare completamente la seduta, ogni tanto deve riposarsi e prendere fiato. Si spende anche a dare lezioni private a Denswil, da grande ex difensore quale è Sinisa. A fine allenamento arriva la notizia della vittoria del premio di allenatore serbo dell’anno, mentre si continua a sperare per la panchina d’oro.