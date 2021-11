Gazzetta – Sinisa festeggia a cena anche con Morandi

La grande festa per i due anni di Sinisa Mihajlovic

Il tecnico serbo ha festeggiato ieri i due anni dal trapianto che gli ha ridato la vita dopo la leucemia diagnosticata nell'estate 2019. Sinisa ha invitato tutti a cena per festeggiare, squadra, dirigenti, magazzinieri e anche un cantante d'eccezione: Gianni Morandi. Location la Locanda dei Sapori con menù di carne, riporta Gazzetta, e da festeggiare non c'era solo l'anniversario del trapianto ma anche il fatto che Sinisa è diventato da poco nonno grazie alla nascita di Violante. Per Mihajlovic, lo ha sempre sostenuto, ci sono state due nascite, una nel 1969 a Vukovar, l'altra nel 2019 a Bologna dopo la guarigione dalla leucemia. Ieri sera dunque grande festa per il nonno di due anni Sinisa Mihajlovic che ha anche cantato assieme a Morandi 'Io Vagabondo'.