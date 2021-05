Gazzetta – Sinisa domani sarà premiato. Lunedì incontra la società

I programmi di Sinisa Mihajlovic nei prossimi giorni: c'è anche l'incontro con i dirigenti

La cerimonia si svolgerà alle 11.30 e, considerato il valzer di panchine che potrebbe scatenarsi in Serie A, l'iniziale appuntamento previsto per domani tra tecnico e club potrebbe slittare all'inizio della prossima settimana. La chiacchierata definitiva sarebbe dovuta andare in scena domani, ma alcune circostanze hanno rimandato l'appuntamento. Il Bologna, comunque, ad oggo non ha ricevuto una comunicazione diversa da quella che vuole Mihajlovic allenatore anche per la prossima stagione. All'incontro potrebbe essere presentato anche lo staff tecnico. Capitolo mercato: c'è attesa per l'ulteriore avvicinamento a Marko Arnautovic, ma la stretta finale arriverà solo dopo aver deciso il futuro di Sinisa. Intanto, Saputo è tornato stamattina in Canada dopo una settimana passata a Bologna.