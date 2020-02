Gazzetta – Sinisa da remoto caccia la 100′ vittoria in A

Dopo aver presenziato, un po’ a sorpresa, contro il Brescia settimana scorsa, si è quasi certi che Mihajlovic non ci sarà stasera a Roma. Il tecnico è stato dimesso in giornata dal Sant’Orsola, ma quasi sicuramente non raggiungerà la squadra nella Capitale e guiderà i suoi ragazzi da remoto. Il messaggio alla squadra però è chiaro: festeggiare subito il centesimo trionfo in Serie A.

De Leo ha parlato degli insegnamenti di Mihajlovic, sottolineando il cambio di mentalità portato dal tecnico serbo. Sarà una panchina corta quella a disposizione del Bologna, che però non vuole rallenatare il proprio ritmo. Svanberg è il jolly di centrocampo, ma al momento Sinisa sembra voler puntare Barrow dal 1′. Una vittoria che potrebbe lanciare i rossoblu nelle zone nobili della classifica, anche solo per un notte un Bologna in formato Europa.