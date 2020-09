Gazzetta – Sinisa batte Covid 2-0

Seconda importante vittoria fuori dal campo per Sinisa Mihajlovic. Dopo la leucemia, il tecnico serbo è riuscito a sconfiggere anche il Coronavirus: l’esito degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura è stato negativo, così che già da oggi potrà dirigere l’allenamento della squadra.

Proprio oggi sono passati 315 giorni dal momento del trapianto. “Non ho fatto nulla di sbagliato, sono malato di regole e quelle sul Covid le ho seguite: mi dispiace per le critiche alla mia famiglia e a me. Forse l’ho preso da mio figlio che è risultato positivo e adesso è negativo, è andato in discoteca, come fai a dirgli di no…”, aveva detto Sinisa. Un problema però che ormai è alle spalle: Mihajlovic è guarito e si prepara a riabbracciare la squadra già dalla giornata di oggi. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi non ha dubbi su quella che sarà la prima frase che ribadirà ai suoi ragazzi al campo di allenamento: “Avete lavorato alla grande e vi voglio bene anche per questo: ora continuiamo a far sul serio”.