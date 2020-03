Gazzetta – Si lavora al rinnovo di Baldursson

Quando arrivò a Bologna e ne divenne il primo islandese della storia, Andri Finnar Baldursson non aveva ancora 18 anni. Per questo il contratto che lo legava al Bologna durava appena due anni e mezzo. Il ragazzo nel suo soggiorno a in città ha convinto tutti, da Troise a Mihajlovic che lo ha fatto debuttare contro l’Udinese. Ecco quindi che una delle prime questioni da risolvere in chiave futuro per Bigon e Sabatini, sarà proprio rinnovare il contratto di Baldursson, in scadenza a giugno 2021.

Nell’unica partita fin qui giocata nel palcoscenico più importante di tutti, il 18enne ha dimostrato di avere i movimenti per poter diventare un Soriano-baby. Gli servirà ancora tanta esperienza e crescita per raggiungere il livello del collega più anziano, ma sicuramente gli ingredienti giusti ci sono. Il ragazzo gode della fiducia di tutto l’ambiente e ora si sta preparando tutto per la sua permanenza sotto le Due Torri.