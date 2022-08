Gazzetta – Serve una panchina che faccia gol

Gli allenatori lo ripetono in continuazione: in campo non si va in undici, ma in sedici considerando che tutti e cinque i cambi a disposizione possono essere decisivi per il risultato finale.

Da questo punto di vista La Gazzetta dello Sport in edicola oggi ricorda che il Bologna non ha avuto nelle ultime stagioni una panchina così produttiva: l'anno scorso i rossoblù hanno avuto la pecca di non trovare dai suoi subentranti, se non in poche occasioni soprattutto con Sansone, i gol necessari per raddrizzare gare impaludate o quasi perse. E così, se si vuole davvero il salto di qualità tanto decantato, sarà necessario anche scegliere rincalzi che sappiano cambiare il corso delle gare e ribaltarle. Obiettivo? Non rivedere ancora una panchina che difficilmente cambia con i gol le partite.