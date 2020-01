Gazzetta – Schouten titolare, il De Roon di Mihajlovic

Si sta scoprendo un nuovo protagonista in casa Bologna: Jerdy Schouten. Schierato inizialmente col contagocce, complice anche il suo infortunio in sede di preparazione, il giovane olandese sta guadagnando spazio. Contro la Spal infatti potrebbe centrare la sua terza partita da titolare consecutiva. Le sue abilità in mediana permettono al Bologna di non perdere metri e di ripartire velocemente con la manovra.

Schouten infatti è molto rapido nello smistare il pallone, senza però trascurare la fase difensiva. Non ha la gamba di altri interditori, infatti domani potrebbe esserci Poli al suo fianco a colmare questa lacuna. L’olandese sa però scegliere molto bene i tempi di gioco, permettendo alla squadra di non abbassare troppo il baricentro. Il ragazzo ha dimostrato di avere carattere, in casa rossoblu lo paragonano a De Roon. Ora il suo obiettivo potrebbe essere il gol, in memoria del suo passato da attaccante.