Gazzetta – Schone e Palacio, la sfida tutta tecnica e carisma

Lasse Schone e Rodrigo Palacio sono le due colonne portanti rispettivamente di Genoa e Bologna. Impossibile negarlo. I due giocatori sono i leader tecnici e carismatici delle rispettive squadre. L’esperienza e la tecnica capaci di decidere il match sui loro piedi. Due esperienze diametralmente opposte nei club in cui militano adesso.

Schone è stato cercato da Preziosi fin dall’inizio di questa sessione di mercato. Il danese, recordman straniero di presenze con l’Ajax, ha scelto la formazione genoana invece dei soldi arabi. Un gesto che testimonia la voglia del giocatore di rimettersi in gioco in un campionato sconosciuto, dove è storicamente difficile riuscire. Silenziosamente si sta prendendo le redini della formazione genoana, mentre è già idolo della curva ligure.

Dall’altra parte c’è invece El Trenza, che leader dello spogliatoio del Bologna è già. Un esempio di longevità e leadership per i propri compagni. Palacio che l’Italia la conosce bene, ha scelto di nuovo l’Emilia, grazie ad una promessa fatta a Sinisa. “Se resti tu resto anch’io” disse al serbo, da uomo di parola, dai vecchi valori, ha mantenuto la promessa. Ora che il mister non c’è, lui insieme ad altri compagni ha fatto valere i propri gradi di condottiero e si è preso in mano la squadra. Un giocatore che notoriamente è capace di segnare lontano dalle mura amiche, sono 9 in tre anni i gol segnati lontano dal Dall’Ara per don Rodrigo.