Gazzetta – Il ‘Sarto’ ha cucito l’abito addosso al Bologna

La Gazzetta dello Sport concede ampio spazio al percorso di Giovanni Sartori a Bologna . Arrivato al Dall'Ara quest'estate, per l'attuale direttore sportivo è stato un viaggio iniziato in salita. Oggi, tuttavia, la piazza bolognese si gode la bravura di Sartori, che ha già precedenti positivi con la qualificazione alle coppe europee.

Già direttore sportivo di Chievo Verona prima e Atalanta poi, per Giovanni Sartori operare bene nel mercato è pura formalità. In un calcio con la parole d'ordine sostenibilità, la sua figura è senz'altro una delle migliori nel panorama italiano. Con i clivensi raggiunse l'Europa al primo colpo in Serie A, nella stagione 2006/07. Ma ben più recente e nota è il cammino con l'Atalanta: dopo un paio di anni d'assestamento, la Dea ha toccato l'Europa League e poi la Champions League. Senza esserlo da comparsa. La favola bergamasca è stata senza dubbio una delle migliori storie recenti di questo sport, capace di ispirare a perseguire il loro modello sportivo. Adesso tocca fare grande il Bologna, squadra in cui il piccolo Giovanni già guardava Pascutti e Bulgarelli poiché il padre, di amore rossoblù, lo portava allo stadio.