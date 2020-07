Gazzetta – Saputo vs Commisso: il derby del dollaro

Derby dell’Appennino ma anche derby del dollaro. La Gazzetta dello Sport pone l’accento sulla sfida americana stasera al Franchi tra la Fiorentina di Rocco Commisso e il Bologna di Joey Saputo, uno americano, l’altro nordamericano.

Non solo, tutti e due hanno origini italiane, da Gioiosa Ionica Commisso, da Montelepre Saputo, ed entrambi sono paperoni: il patron viola è 383esimo nella classifica di Forbes, la famiglia Saputo è 365esima. Sia Fiorentina che Bologna sognano l’Europa e il derby di stasera può essere un preludio alla sfida delle prossime annate quando tutti e due i club vorranno provare l’assalto all’Europa League a suon di investimenti. In due fanno 460 milioni investiti (300 Commisso, 160 Saputo) da quando guidano i rispettivi club e stasera si giocheranno l’ottavo posto in classifica.