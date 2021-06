Gazzetta – Saputo: ok al mercato. Firme vicine per la “Fico Arena”?

Il chairman è in città: al via il mercato. Probabile un incontro anche per lo stadio temporaneo

Ma tra i focus principali del chairman c'è il mercato: sono state ribadite le volontà già espresse in passato e la dirigenza rossoblù ha dato resoconto della chiacchierata avuta con Sinisa Mihajlovic il 1 giugno. Ci sarà una cessione importante, due al massimo, ma Saputo ha dato il suo ok per le due operazioni in entrata a cui il club sta lavorando: Marko Arnautovic e Lyanco, anche se per quest'ultimo servirà più attesa, visto anche la differenza tra domanda e offerta. La trattativa non è semplice, e tra Bologna e Torino ballano ancora circa 5 milioni. Poi ci sarà il tema stadio temporaneo: è probabile che ci sarà un incontro tra il numero uno canadese e e l'ad di Fico Stefano Cigarini. Le firme per avviare il motore della costruzione (prevista dopo l'estate) non dovrebbero essere lontante.