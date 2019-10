Gazzetta – Saputo in tribuna contro l’Inter, Medel invece in campo

Torna in tribuna allo stadio Dall’Ara il presidente Joey Saputo. Non sarà però nel match di domenica contro la Sampdoria, ma bensì nel big match in programma settimana prossima contro l’Inter. Il numero uno rossoblu rientra in Italia dopo il match delle leggende contro il Real Madrid.

Anche Gary Medel pianifica il suo rientro proprio contro l’Inter. Il cileno che ieri ha incontrato i tifosi in Galleria Cavour sta cercando di bruciare le tappe del suo rientro. Sicuramente out contro Sampdoria e Cagliari, il sudamericano rientrerà sicuramente per l’8 novembre contro il Sassuolo. Ma il vero obiettivo del Pitbull è riuscire a farcela già la settimana prima, quando all’ombra di San Luca, i rossoblu affronteranno i nerazzurri, sua ex squadra.