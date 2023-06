Gazzetta – Saputo chiaro con Motta: prima la salvezza, poi si vedrà

Ieri c'è stato il secondo incontro tra Thiago Motta e Joey Saputo, un'oretta abbondante dove si è dato seguito al primo colloquio di martedì scorso. Matteo Dalla Vite parla di obiettivo primario basato sulla salvezza, poi si vedrà, ma il tutto sarà in funzione di quanto verrà picconata l'ossatura portante creata dal tecnico rossoblù in questa stagione. Motta ha contratto e lo rispetterà, anche se non dovrebbe rinnovare al 2025, ma non vuole vedere smantellato il suo Bologna e molto dipenderà dalle idee di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio e dal piano di rientro economico fissato da Joey Saputo in 40 milioni in tre anni. Gazzetta sostiene che Motta e il Bologna resteranno as