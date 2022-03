Gazzetta – Saputo, adesso serve una svolta

I risultati stentano ad arrivare, tra la contestazione dei tifosi e l'amarezza di Saputo, consapevole che è arrivato il momento di cambiare

Se si considerasse soltanto il girone di ritorno il Bologna adesso sarebbe in piena zona retrocessione. I motivi del calo drastico possono essere molteplici , resta il fato che Joey Saputo è tornato in Canada amareggiato, chiedendo una reazione immediata che però non è arrivata.