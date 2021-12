Gazzetta – Santander bloccato in Paraguay

L'attaccante è bloccato in Paraguay, ma sarebbe negativo

In vista della sfida della Befana contro l'Inter, il tecnico dovrà quasi certamente fare a meno di Nico Dominguez, positivo al Covid dopo il rientro dalle vacanze, le soluzioni sono avanzare Medel o arretrare Soriano, ma anche per Federico Santander ci sono problemi. Come riporta Gazzetta, l'attaccante è ora bloccato in Paraguay, da negativo, per essere stato a contatto con una persona positiva al Covid.