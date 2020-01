Gazzetta – Sansone e Denswil pronti a giocare

Sono ufficialmente recuperati Stefano Denswil e Nicola Sansone. I due giocatori avevano avuto problemi che mettevano in dubbio la loro presenza in campo sabato. L’emergenza è erò rientrata. I due si sono allenati regolarmente in settimana e sono arruolabili per la sfida di domani.

Denswil e Sansone andranno probabilmente a comporre la batteria di sinistra, con l’olandese nella linea a quattro e l’italiano tra i tre trequartisti. A completare la formazione rossoblu la difesa vedrà il rientro di Bani al centro al fianco di Danilo con Mbaye a destra. Poli-Schouten la coppia in mezzo, con Soriano e Orsolini al fianco di Sansone e Palacio come unica punta.