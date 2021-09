Gazzetta – Ritiro ritirato, ma niente giorno libero

Niente giorno libero per il Bologna

Gazzetta dello Sport sottolinea come Sinisa Mihajlovic abbia deciso di interrompere il ritiro del Bologna, i giocatori fino a stasera saranno liberi di tornare a casa, ma sarebbe stato tolto il giorno di riposo. Da venerdì mattina la squadra ritornerà in ritiro in vista della gara con la Lazio di domenica che potrebbe decidere le sorti del serbo in panchina.