Gazzetta – Riprendere da dove si aveva lasciato

Il Bologna nella serata di ieri si è imposto per 3-0 in casa del Pisa nella partita valida per il terzo turno di qualificazione della Coppa Italia. Nonostante il risultato potrebbe suggerire altro, la partita è stata combattuta, merito di un Pisa che davanti ai suoi tifosi non si è lasciato intimorire. Al 7′ Liotti rischia di portare in vantaggio i suoi e complicare la partita dei rossoblù con una punizione che si è stampata sulla traversa, ma nel corso della partita è emersa la maggiore qualità del Bologna, merito principalmente degli autori della cavalcata della scorsa stagione: Poli, Palacio, Orsolini marcano il tabellino, ma va segnalato anche Soriano che si è reso protagonista sfornando due assist.

Aspettando un rinforzo a centrocampo, ieri in tandem con Poli ha giocato Kingsley, che nonostante qualche sbavatura ha confermato quanto di buono si è visto durante il precampionato. Buoni segnali anche da Tomiyasu, più in ansia nella fase difensiva, ma incisivo in quella offensiva. La vittoria è ovviamente dedicata a Sinisa, il tecnico con questa partita sconta la squalifica, che ha seguito l’intera partita attraverso lo streaming privato realizzato ad hoc dal Bologna. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.