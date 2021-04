Gazzetta – Rinnovamento stadi: Cagliari, Parma e Bologna avanti

Tolte le due squadre emiliane e i sardi, il resto della Serie A è indietro nella riqualifica dei propri impianti sportivi

In Serie A c'è voglia di rinnovare gli stadi, ma se per Cagliari , Parma e Bologna i discorsi sono già ben avviati, per Milano , Roma e Firenze il discorso è diverso.

Tra problemi societari, situazione Covid e problemi legati ai terreni, le società faticano a riqualificare i loro impianti sportivi. Chi invece procede spedito è il presidente Giulini, dove spera di costruire la nuova arena per il suo Cagliari entro il 2023-24. Tre anni è invece il tempo che il Parma dovrebbe investire per il nuovo Tardini: uno per l'inizio dei lavori e due per chiudere il cantiere. E il Bologna? Nel capoluogo emiliano il progetto di riqualificazione del Dall'Ara avanza veloce: 100 milioni l'investimento del club di Saputo, con il progetto che potrebbe essere presentato in comune entro la fine del mese.