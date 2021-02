Gazzetta – Riecco De Silvestri, contro la Lazio torna titolare

Dopo 4 panchine consecutive, Lorenzo De Silvestri può tornare titolare sabato contro la Lazio. Nelle ultime partite, complice l’innesto solido di Soumaoro in difesa e lo spostamento di Tomiyasu a destra, il terzino aveva perso il posto che per tutto il girone d’andata era stato suo.

Ora, con la squalifica di Hickey e i contemporanei problemi fisici di Dijks, la fascia sinistra è rimasta scoperta e gli uomini in difesa sono contati. De Silvestri era stato provato anche da centrale, con Mihajlovic che ha ammesso che in futuro potrebbe ricoprire quel ruolo, ma nell’immediato è presumibile che torni a occupare la fascia destra, con Tomiyasu favorito sulla sinistra (affaticamento muscolare permettendo). La sensazione è che l’assetto difensivo del Bologna sarà simile a quello visto nel secondo tempo della partita con il Sassuolo, quando lo stesso De Silvestri era subentrato a Svanberg subito dopo l’espulsione di Hickey e giocando una gara di esperienza. La speranza è che possa ripetersi anche contro la sua ex squadra, che lo ha lanciato per prima in Serie A e contro cui ha segnato fin qui l’unico gol in maglia rossoblù. Il terzino ex Torino è l’uomo di fiducia di Sinisa, e vuole ripagarlo anche in questa occasione.

Fonte-Gazzetta