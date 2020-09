Gazzetta – Rebus Sansone

Nicola Sansone è uno dei giocatori più nominati in questa sessione di mercato. Sia perchè viene da una stagione deludente che stando alle prestazioni lo collocherebbe sulla lista dei cedibili, sia perchè in realtà Sinisa Mihajlovic lo vorrebbe trattenere come vice Barrow.

Fatto sta che il futuro del numero 10 è un grande rebus, come giustamente evidenziato dalla Gazzetta dello Sport. La sua esperienza potrebbe fare comodo al tecnico serbo, visto che in assenza di Barrow sarebbe lui il sostituto naturale. Nel ritiro di Pinzolo ha dimostrato di avere ancora tanta voglia di dimostrare il suo valore sotto le Due Torri, ma l’arrivo positivo di Emanuel Vignato potrebbe indurre Mihajlovic ha prediligere l’ex Chievo piuttosto che Sansone. Senza contare che all’occorrenza anche il baby Juwara potrebbe ricoprire quel ruolo. Insomma, un futuro pieno di punti interrogativi.