Gazzetta – Ravaglia ancora n°1, Dijks e Denswil come previsto

Tra i pali, dopo aver smaltito sia la botta alla caviglia che l’esordio shock contro la Roma, dovrebbe esserci ancora Federico Ravaglia.

Fra i convocati riecco Mitchell Dijks, che finora ha giocato solo alla prima di campionato contro il Milan. L’olandese dovrebbe sedersi in panchina così come Denswil, anche lui recuperato. Per il resto la difesa rimarrà a quattro e subito dopo la squadra farà ritorno all’Hotel Calzavecchio. Convocati anche i baby Khailoti, Rabbi, Vergani e Pagliuca junior, con gli ultimi due che sono entrati bene domenica e potrebbero avere qualche chance di giocare.

