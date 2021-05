Gazzetta – Raimondo prossimo a debuttare in A, Ravaglia e Antov per il futuro

Dopo Amey e Urbanski, il Bologna lancia l'attaccante Under 17. Portiere e difensore: test importante

Dopo aver lanciato contro il Genoa sia Urbanski che Amey , diventato il giocatore più giovane della storia a esordire in Serie A, Mihajlovic pensa di far esordire Antonio Raimondo , attaccante classe 2004.

Un giocatore che piace a Sinisa, come ha ammesso il tecnico serbo in conferenza stampa, che stasera contro il Verona dovrebbe giocare uno spezzone di gara. Dal primo minuto, invece, dovrebbero partire sia Ravaglia che Antov. Entrambi vogliono mettersi in mostra per conquistare una conferma l'anno prossimo. Il portiere bolognese vorrebbe festeggiare con un clean sheet la sua quarta presenza in campionato, mentre il centrale bulgaro vuole rimanere sotto le Due Torri e convincere i dirigenti rossoblù a esercitare l'opzione di riscatto, fissato a due milioni. Entrambi avranno una chance stasera, insieme a Urbanski, Amey e all'esordiente Raimondo.