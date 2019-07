Gazzetta – Priorità alle uscite

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul mercato del Bologna. Al momento la rosa rossoblù è composta da 32 giocatori e la priorità del club è sfoltire.

Tra i principali calciatori indiziati ad essere ceduti ci sono Nagy e Donsah cercati rispettivamente in Germania e in Turchia. Su Falletti, invece, c’è l’Entella. Probabile addio anche per Calabresi e Falcinelli.

Una volta effettuato qualche movimento in uscita sarà poi possibile per la dirigenza rossoblù pensare agli ultimi innesti per completare la rosa: Hendrix del Psv e un vice Dijks i principali obiettivi.