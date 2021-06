Gazzetta – Pre-season il 29 a Casteldebole

29 giugno primo ritrovo del Bologna per la stagione 2021/22

Sarà il primo ritrovo dei rossoblù per la stagione 2021/22 e si presenteranno tutti i giocatori che non sono impegnati con le proprie nazionali e, per ora, nessun acquisto dato che il mercato aprirà ufficialmente il 1° luglio. Mihajlovic e i suoi ragazzi lavoreranno qualche giorno al centro tecnico "Niccolò Galli", poi si prenderanno una settimana di riposo in attesa di ritrovarsi per partire in direzione Pinzolo e cominciare il ritiro.