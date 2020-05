Gazzetta-Pradè: “Ho trasmesso il covid a tutta la mia famiglia”

Intervistato da Gianluca Di Marzio, Daniele Pradè svela un clamoroso retroscena riguardo la sua esperienza con il covid19.

Nelle sue dichiarazioni l’ammisione di aver contratto la malattia e di averla trasmessa a tutta la famiglia. Adesso il pericolo sembra rientrato ma il DS della Fiorentina si dice cambiato dopo questa terribile esperienza:

“Ho portato il virus in casa, l’ho trasmesso a mia moglie, a mia figlia, ai miei cognati e ai miei nipoti e soprattutto ai miei suoceri, che sono stati ricoverati per 30 giorni. Nella sfortuna sono stati ricoverati allo Spallanzani che è un posto di importanza primaria nel mondo per questo tipo di malattie. Il momento più brutto è quando vedi tutta la tua famiglia ammalarsi pian piano, è un virus subdolo e bastardo”.

Fonte: Gazzetta dello Sport