Gazzetta-Poli, il tuttofare che fa parlare i numeri

Andrea Poli, trent’anni, può considerarsi una vera e propria colonna portante della squadra rossoblu. Fedelissimo di Mihaijlovic, dopo le varie esperienze in giro per l’Italia con le maglie di Sampdoria,Sassuolo,Inter e Milan, sembra aver trovato una seconda giovinezza con la maglia del Bologna.

Statisticamente è uno dei centrocampisti con il maggior numero di passaggi riusciti e contemporaneamente palloni recuperati.

Letale anche in fase offensiva, in questa stagione ha segnato solo gol pesanti. Significative infatti le sue marcature contro Spal e Atalanta, reti capaci di portare tantissimo entusiasmo ma anche 6 punti in più in classifica.

Il centrocampista è inoltre vicino al rinnovo di contratto, lo stesso Poli ha infatti più volte dichiarato di voler continuare la propria avventura in rossoblu per continuare a far sognare una piazza sempre più legata al suo capitano.

Fonte: Gazzetta dello Sport