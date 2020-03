Gazzetta – Poli e Bologna pronti a rinnovare fino al 2023

Andrea Poli e il Bologna sono pronti a rinnovare il proprio matrimonio. Non è ancora in programma un’appuntamento per discuterne, ma le parti si sono strizzate l’occhio a vicenda. Il centrocampista ex Milan ha esplicitamente detto che sogna di raggiungere l’Europa con il rossoblu addosso e ora più che mai quell’obiettivo sembra possibile.

Il rapporto tra le due parti, iniziato nel 2017 è cresciuto soprattutto grazie alla super professionalità di Poli, che non ha mai fatto mancare la sua presenza, anche nei momenti più complicati. Dopo l’addio di Dzemaili, è diventato il capitano della truppa rossoblu e nessuno ha mai dubitato di questa scelta, nonostante tutti i senatori dello spogliatoio. Il rinnovo sarebbe semplicemente la naturale conseguenza delle sue prestazioni.