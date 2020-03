Gazzetta – Pericolo contagio, Saputo rimane in Canada e salta la Juventus

In vista della sfida con la Juventus, l’allarme Coronavirus, priverà le già deserte tribune del Dall’Ara anche del primo tifoso rossoblu: Joey Saputo. Il presidente del Bologna, ha già anticipato infatti che non tornerà in città per seguire la sfida contro i bianconeri. In Canada si sono manifestati i primi casi di contagio e il volo verso l’Italia è vivamente sconsigliato. Da qui la decisione di Saputo di seguire i suoi ragazzi via streaming o in tv.

Sarà la prima volta di Bologna-Juventus, senza Saputo in tribuna, da quando il canadese è presidente. Si spezza quindi l’abitudine del numero uno rossoblu, che dovrà gioire e soffrire da casa. Dall’inizio della sua gestione, il Bologna ha battuto molte big, ma ai rossoblu mancano ancora gli scalpi di Juventus e Lazio. Chissà che Mihajlovic & co. venerdì prossimo non possano fare questo regalo al canadese.