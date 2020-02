Gazzetta – Per il Bologna va in campo il mercato

Sarà un importante test quello che il Bologna effettuerà stasera a Roma. Una sfida per valutare il mercato svolto negli utimi sei mesi dalla coppia Bigon-Sabatini. In una rosa falcidiata, tra infortuni e squalificati, Mihajlovic punta sulla sfrontatezza della gioventù per sbancare l’Olimpico. A centrocampo infatti a tenere le redini della squadra sarà la giovanissima coppia Schouten-Dominguez. L’argentino è un giocatore con testa e gambe. Può dare verticalità alla squadra e insieme alle geometrie dell’olandese possono fare le fortune del Bologna.

Anche la difesa sarà composta nella quasi totalità da acquisti di questa stagione. Escluso Danilo, saranno Bani, Denswil e Tomiyasu a completare il reparto arretrato. E se il giapponese non ha mai lasciato dubbi, Denswil è stato protagonista di un avvio titubitante. L’olandese però è in grande crescita e comincia finalmente a dimostrare tutte le proprie capacità. Chiude il reparto Bani, goleador a sorpresa con già quattro reti all’attivo.

Infine anche in attacco ci sarà spazio per Musa Barrow. L’ultimo arrivato che non ha mostrato alcun timore della nuova avventura, andando già in gol dopo appena tre partite. Al gambiano, va aggiunto lo scalpitante Skov Olsen, probabile subentrante. Anche il danese è già andato in gol questa stagione e ha in testa di segnarne almeno altri quattro entro fine stagione.