Gazzetta – Patto rossoblu, tutti insieme per Sinisa

Non è una novità che all’indomani di una sconfitta una squadra si riunisca e analizzi cosa abbia funzionato e cosa no. Ma questa volta la riunione mattutina post-Sassuolo in casa Bologna aveva un sapore diverso. Erano presenti tutti i membri dello staff rossoblu, dirigenti inclusi. L’obiettivo? Far ripartire il Bologna dopo te sconfitte consecutive.

Ovviamente Mihajlovic non era presente fisicamente, ma tutti avevano in testa il mister serbo e la sua partita contro la malattia. Infatti alla fine della riunione tutti i pezzi che compongono la squadra Bologna hanno siglato una sorta di patto. Seguire la strada tracciata da Sinisa e ricominciare a vincere, non mollare per tornare in alto. Una missione per tutti, tenendo bene in testa Sinisa Mihajlovic.