Gazzetta – Palacio resta rossoblu, in arrivo il rinnovo

Bologna e Palacio rinnovano il proprio matrimonio di un altro anno. Entro domenica si presume che possa arrivare il nero su bianco sul contratto nuovo che legherà club e giocatore fino al 2021. Il club attendeva che il trenza facesse il primo passo per il rinnovo, passo che è arrivato nei giorni scorsi.

Sarà il quarto anno dell’argentino in rossoblu, come successo con la maglia del Boca Juniors. Il Bologna ha bisogno di Palacio come guida tecnica e spirituale. Il suo lavoro dentro e fuori dal campo è inquantificabile e la sua leadreship, oltre all’intelligenza calcistica di cui dispone. A convincere il giocatore è stata la presenza di Sinisa: il tecnico e la sua ambizione hanno caricato il sudamericano. Ora l’obiettivo è raggiungere l’Europa insieme, con il serbo in panchina e l’argentino in campo.