Gazzetta – Palacio-Pandev: faccia a faccia tra il “triplettista” e l’uomo del triplete

Entrambi in scadenza ma ancora importantissimi per i loro rispettivi club.

Parliamo di Rodrigo Palacio, trentanove anni, e Goran Pandev, trentasette, che stasera si sfideranno in un duello tra il più anziano giocatore d'Europa a realizzare una tripletta, e uno che il Triplete l'ha fatto ai tempi dell'Inter di Mourinho. Futuro incerto sia per l'argentino che per il macedone. Il rossoblù vuole giocare fino ai quarant'anni, con Bologna e Monza alla finestra, Goran avrebbe dichiarato di voler smettere. In mezzo però, giocherà l'Europeo con la sua nazionale, la Macedonia, e potrebbe cambiare idea.