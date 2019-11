Gazzetta – Palacio forza 300

Saranno 300 le partite in A di Rodrigo Palacio questa domenica. Cifra tonda da celebrare, possibilmente con il quinto gol in campionato e quindi il record di marcature in una stagione singola con la maglia rossoblu. Sarà proprio l’argentino infatti a guidare nuovamente l’attacco rossoblu. In questo momento è lui il motore offensivo della squadra, la guida per i compagni di reparto. Cinque gol nella stessa stagione, un altro traguardo mai raggiunto dal trenza con la maglia rossoblu addosso.

Con Mihajlovic l’intesa è totale. All’inizio la soluzione di Rodrigo falso nueve, sembrava solo un ripiego temporaneo per colmare le assenze in attacco. Invece si è rivelata la fortuna del Bologna nella sua cavalcata salvezza della scorsa primavera. Il matrimonio tecnico con Sinisa lo ha convinto anche a rifiutare la Champions con l’Atalanta in estate per sposare per il terzo anno di fila il rossoblu. E ora che l’allenatore serbo è tornato a Casteldebole, Palacio vorrebbe festeggiare regalandogli una gioia al San Paolo e rilanciando il Bologna in campionato.