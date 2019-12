Palacio: “Finché sto bene, continuo a giocare”

Rodrigo Palacio è instancabile, più passa il tempo più El Trenza continua a stupire. A 37 anni corre come un ragazzino, con una tecnica sopraffina segna e tiene su la squadra come un vero veterano. Anche ieri decisivo, ancora una volta in gol in casa, lui che nei primi due anni di Bologna aveva trovato il gol soltanto lontano dalle mura amiche e che invece quest’anno è già a quota cinque centri stagionali, tra cui quattro siglati proprio al Dall’Ara.

Corre, lotta, segna e fa sognare Rodrigo Palacio, lodato anche da Gasperini nel post partita: “ È un campione “ . Non nascondendo quindi il forte interesse nei confronti dell’argentino, cercato in estate proprio dal club bergamasco.

Vista la prestazione di ieri ci si interroga spaventati e dubbiosi su quando l’Argentino deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. El trenza però è abbastanza convinto e sembra avere le idee chiare: “A fine anno prenderò la decisione migliore, se sto bene continuerò“. Il Palacio ammirato da ormai tre stagioni a Bologna sembra essere infatti ancora in grado di stupire per anni. Giocare fino a 40 anni? Nulla sembra impossibile per questo Palacio che come il vino invecchia ma diventa sempre più buono.