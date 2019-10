Gazzetta – Palacio falso 9, Orsolini e Sansone sugli esterni

Mihajlovic punta sul tridente leggero per la trasferta di Torino contro la Juventus. Con Destro out e Santander preferito da subentrante, Palacio sembra il giocatore designato a guidare l’attacco rossoblu, con Sansone e Orsolini sulle fasce. In difesa sarà Mbaye a prendere il posto dell’infortunato Tomiyasu, mentre rientra Dijks a sinistra. Ballottaggio invece al centro della difesa, con Denswil e Bani che lottano per affiancare Danilo, l’olandese è leggermente in vantaggio. A centrocampo spazio per Schouten al fianco di Poli, anche se la pista Svanberg con Soriano in mediana, non è totalmente da escludere.