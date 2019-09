Gazzetta – Palacio a Bologna una nuova giovinezza

Tocca qualsiasi zona di campo, gioca il pallone, segna e fa segnare. Rodrigo Palacio è uno dei leader rossoblu, nello spogliatoio e in campo. Una persona che parla poco ma sa farsi voler bene da tutti. Una persona di parola che ha promesso di restare, e così ha fatto, nonostante alcune proposte molto allettanti, come quella dell’Atalanta di Gasperini.

Un inizio di stagione finora ricco di variazioni per l’argentino, che ha già svariato per tutte le posizioni dell’attacco rossoblu. Perché Rodrigo è così, dove lo metti fa, e lui quest’anno si è vestito da operaio per lavorare per la squadra. Al trenza resta da sfatare il tabù Dall’Ara, stadio in cui non ha ancora segnato, nonostante questa sia la 3′ stagione in rossoblu. Un esempio di longevità calcistica, nei top campionati d’Europa solo Aduriz ha segnato, avendo un’età superiore a quella del rossoblu. Palacio una certezza per questo Bologna.