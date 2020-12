Se c’è un motivo per sorridere in casa Bologna, questo è rappresentato dall’esordio in Serie A di Mattia Pagliuca, figlio di Gianluca, ex portiere dei rossoblù e della Nazionale.

L’attaccante classe 2002 è uno su cui sia Mihajlovic che la città hanno messo gli occhi addosso già da un po’, e ieri Sinisa ha deciso di premiarlo con qualche manciata di minuti in campo contro la Roma.

Fonte-Gazzetta dello Sport