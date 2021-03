Doppio ex della sfida tra Bologna e Sampdoria, il ‘gatto di Casalecchio’ Gianluca Pagliuca è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport

“Nel 1986 mi chiamò in prestito la Samp per giocare il Viareggio dove venni premiato come migliore portiere. Così l’allora diesse Borea mi portò a Bogliasco e lì è iniziata la mia carriera vincendo scudetto e 5 coppe in blucerchiato”.