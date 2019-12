Gazzetta – Orsolini, un anno da 10 e ora il sogno Europeo

Le sue dichiarazioni dopo la partita con il Lecce, sono il certificato della sua crescita. Una maturità, quella di Orsolini, che è arrivata anche in seguito ad episodi negativi, come la sostituzione di Napoli. Una maturità costruita sul suo rapporto con Sinisa Mihajlovic. Un rapporto speciale, come lo ha definito l’ala ascolana, un rapporto che ha portato il rossoblu a siglare 10 gol nell’anno solare.

Doppia cifra, ma non solo. Contro il Lecce infatti Orsolini ha segnato anche la sua prima doppietta in Serie A. Segno che le sgridate di Mihajlovic sono servite eccome nella crescita di Orso. Ora il sogno è di colore Azzurro. L’obiettivo è convincere Roberto Mancini ad arruolarlo nella truppa che affronterà Euro 2020. Il debutto e il primo gol con la Nazionale sono già arrivati, adesso servirà un finale di stagione incredibile per rendere il sogno, realtà.